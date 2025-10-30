Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unfallflucht in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 30.10.2025, gegen 11:30 Uhr, kam es in der Spitalstraße in St. Ingbert zu einem Verkehrsunfall. Eine Fahrzeugführerin parkte mit ihrem blauen BMW am rechten Fahrbahnrand. Beim Ausparken touchierte sie mit der rechten Fahrzeugfront die linke Seite des Fahrzeughecks des vor ihr geparkten PKW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Unfallverursacherin entfernte sich im Anschluss zunächst von der Örtlichkeit, ohne den Unfall zu melden. Etwa zwei Stunden später erschien sie bei der Polizei und stellte sich.

Als die eingesetzten Polizeikräfte die Unfallörtlichkeit aufsuchten, befand sich das beschädigte Fahrzeug des bislang unbekannten Geschädigten nicht mehr vor Ort.

Die Polizei bittet den Halter des beschädigten Fahrzeugs sowie mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Fahrzeug machen können, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert in Verbindung zu setzen.

