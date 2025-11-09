PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Körperverletzung in Bistro - Geschädigter erleidet Platzwunde - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kam es gegen 00:45 Uhr, in einem Bistro in der Relaisstraße im Stadtteil Rheinau, zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein 58-jähriger Mann im Bistro, als es zu einer Auseinandersetzung mit einem bislang unbekannten Täter kam. Hierbei schlug der Unbekannte dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser eine Platzwunde über dem Auge erlitt. Nach Verständigung der Polizei wurde der Verletzte durch eine Rettungswagenbesatzung erstversorgt und anschließend zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der unbekannte Täter hatte sich vor dem Eintreffen der Polizei von der Tatörtlichkeit entfernt. Er wird als männliche Person, etwa 175cm groß und ca. 30-40 Jahre alt, mit Dreitagebart und dunklen kurzen Haaren beschrieben. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke, einer Jeans und schwarzen Stiefeln.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau in Verbindung zu setzen.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

