Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am frühen Sonntagmorgen ein 47-jähriger Kleinlasterfahrer auf einem Rastplatz an der A 6 bei St. Leon-Rot. Er stand dabei unter dem Einfluss alkoholischer Getränke.

Beim Ausparken streifte der 47-Jährige kurz nach 1 Uhr mit seinem Kleinlaster einen neben ihm geparkten BMW und beschädigte diesen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Kleinlasterfahrers. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,7 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Die Autobahnpolizei Walldorf ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den Mann. Sein Führerschein musste beschlagnahmt werden, da ihn der 47-Jährige nicht freiwillig herausgeben wollte. Dieser wurde zu den Akten genommen. Seine weitere Fahrt war damit beendet. Er darf bis zu einer abschließenden Entscheidung kein Kraftfahrzeug mehr führen.

