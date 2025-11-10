PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettenautomaten beschädigt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt wurden ein Zigarettenautomat in der Nußlocher Straße sowie in der Ringstraße durch eine unbekannte Täterschaft beschädigt.

Am Samstagvormittag wurde bekannt, dass beide Automaten im Bereich des Bezahlterminals aufgehebelt worden waren. Derzeit ist nicht klar, ob aus den Automaten auch etwas entwendet wurde. Auch die konkrete Höhe des entstandenen Sachschadens ist Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeiposten Walldorf des Polizeireviers Wiesloch übernommen wurden.

Bislang ist unklar, ob die Taten im Zusammenhang stehen und auch, ob Zusammenhänge zu anderen Taten bestehen.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

