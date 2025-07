Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Dreifelden (ots)

Am Dienstag, 01.07.2025 gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 303 / Wiedbachstraße innerhalb der Ortslage Dreifelden zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein Kleinbus, für die Beförderung von Schulkindern, befuhr die Wiedbachstraße aus Freilingen kommend in Richtung Linden. In einer Linkskurve kam ein entgegenkommender Pkw (vermutlich ein dunkler BMW) im Kurvenbereich zu weit nach links und streifte den Kleinbus am Heck. Der Unfallverursacher führte seine Fahrt weiter ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Hachenburg unter der 02662/9558-0 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.

