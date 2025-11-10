Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Schaufensterscheibe beschädigt-Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag, dem 07.11.2025 wurde zwischen 22:00 und 22:30 Uhr die Schaufensterscheibe eines Hauses in der Hauptstraße durch unbekannte Täterschaft beschädigt. Ein Zeuge aus der Nachbarschaft hatte zur genannten Zeit einen Schlag und das Zerbersten der Glasscheibe gehört. Hiernach konnte er zwei Jugendliche vor dem betroffenen Anwesen sehen, die in Richtung Neckarstraße davonrannten. Die beiden Jugendlichen werden wie folgt beschrieben: Tatverdächtiger 1: ca. 18 Jahre, ca. 180 cm groß, normale Statur, hellhäutig, bekleidet mit schwarzer Jacke und über den Kopf gezogener Kapuze. Tatverdächtiger 2: ca. 18 Jahre, ca. 180 cm groß, normale Statur, dunkelhäutig, trug eng an der Kopfhaut geflochtene Zöpfe (sogenannte Cornrows).

Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zur Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06223/92540 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell