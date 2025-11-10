PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB6: 50.000 Euro Schaden bei Unfall

Mannheim (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 4:20 Uhr geriet ein 28-jähriger Audi-Fahrer auf der A6 bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke. Der Mann war mit dem Audi Q8 zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und dem Kreuz Viernheim auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als er aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Mittelleitplanke und blieb letztlich auf dem linken Fahrstreifen stehen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Fahrer wurde dennoch vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Schaden am Auto wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

