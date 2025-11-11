PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/B38a: Gegenstand auf Fahrbahn - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Montagabend ereignete sich auf der B 38a ein Unfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von knapp 10.000 Euro entstand.

Eine 26-jährige Autofahrerin, die zunächst auf der Feudenheimer Straße unterwegs war, fuhr gegen 18:00 Uhr weiter auf die B 38a in Richtung Neckarau. Wenige Meter hinter der Kreuzung B 38a/Feudenheimer Straße übersah sie aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse einen mittig auf der Fahrbahn liegenden Gegenstand und überrollte diesen mit ihrem VW. Anschließend kam sie mit ihrem Auto auf einem Grünstreifen zum Stehen. Verletzt wurde niemand. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Ersten Unfallermittlungen zufolge könnte es sich bei dem Gegenstand um ein Teil einer Laterne oder eines LKW-Scheinwerfers gehandelt haben.

Neben der Unfallaufnahme beseitigte die eingesetzte Polizeistreife auch die herumliegenden Trümmerteile von der Fahrbahn.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal sucht Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem herumliegenden Gegenstand auf der Fahrbahn oder dessen Eigentümer mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

