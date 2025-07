Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Pedelecfahrer stürzt auf Fahrbahn- Alkohol festgestellt.

Schwelm (ots)

Leicht verletzt wurde ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Jesinghauser Straße in Schwelm. Der 39-jähriger Wuppertaler war am 03.07.2025, gegen 17:45 Uhr auf der Jesinghauser Straße in Fahrtrichtung der Straße In der Graslake unterwegs, rutschte weg und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein gelegenes Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Wuppertaler unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Test bestätigte dies und zeigte einen Wert von über 0,3 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen.

