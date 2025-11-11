PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Mannheim: Über 50.000 Euro Sachschaden nach Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Mannheim (ots)

Am Montagabend gegen 19:40 Uhr befuhr ein 47-jähriger VW-Fahrer die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung der Haltestelle Bonifatiuskirche. Aufgrund des Aufblinkens seiner Reifenkontrollleuchte, fuhr er kurz vor der Haltestelle leicht versetzt an die Seite, um den Reifendruck zu überprüfen. Dabei stand die Fahrerseite seines VW jedoch noch auf den dortigen Bahngleisen. Im selben Moment befuhr die Straßenbahn ebenfalls die Friedrich-Ebert-Straße in gleiche Fahrtrichtung. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der 26-jährige Straßenbahnfahrer einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. In der Straßenbahn befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Die Bahnstrecke musste zum Zwecke der Unfallaufnahme von 19:39 Uhr bis 20:10 Uhr gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 58.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit und konnten die Weiterfahrt fortsetzen. Der Verkehrsdienst Mannheim war mit der Unfallaufnahme vor Ort betraut.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

