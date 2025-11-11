Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Neckarstadt: Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß zweier Pkw

Mannheim (ots)

Am Montag gegen 19:30 Uhr kam es an der Kreuzung Draisstraße/Gartenfeldstraße zu einem Verkehrsunfall, wobei zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 31-jähriger VW-Fahrer war auf der Draisstraße in Richtung Waldhofstraße unterwegs und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt eines von rechts von der Gartenfeldstraße kommenden 39-jährigen Volvo-Fahrers. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Sowohl der Fahrer des Volvos als auch dessen 21-jährige Beifahrerin zogen sich beim Aufprall leichte Verletzungen zu. Beide Personen wurden zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wurde auf 15 000 EUR beziffert. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Mannheim Neckarstadt.

