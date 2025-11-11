PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Unfallverursacher fährt ohne zu stoppen weiter - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Montagabend gegen 23:55 Uhr verursachte eine noch unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Fahrer auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim einen Unfall und fuhr ohne zu stoppen weiter. Eine 28-jährige Audi-Fahrerin war auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Heilbronn unterwegs, als die oder der neben ihr fahrende Unbekannte plötzlich ohne zu blinken vom mittleren auf den linken Fahrstreifen wechselte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, versuchte die Frau nach links auszuweichen, geriet hierbei ins Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke. Hierbei wurde der Audi stark beschädigt. Am Auto sowie der Leitplanke entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Der Audi musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war der linke Fahrstreifen gesperrt. Die Autobahnpolizei Walldorf sucht nun nach Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06227/35826-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

