Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall im Kreuzungsbereich - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Dienstagabend ereignete sich im Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim ein Unfall, bei dem zwei Autofahrer beteiligt waren und ein Sachschaden in Höhe von knapp 6.000 Euro entstand.

Ein 20-jähriger Peugeot-Fahrer war gegen 21:30 Uhr auf der Berliner Straße in Richtung Dossenheim unterwegs. An der Kreuzung zur Straße Im Neuenheimer Feld bog er nach links ab. Ein 43-jähriger VW-Fahrer war auf der Berliner Straße in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Autos im Kreuzungsbereich miteinander, wodurch diese zwar beschädigt wurden, jedoch fahrbereit blieben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Unfallermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 4569-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell