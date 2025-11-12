PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall im Kreuzungsbereich - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Dienstagabend ereignete sich im Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim ein Unfall, bei dem zwei Autofahrer beteiligt waren und ein Sachschaden in Höhe von knapp 6.000 Euro entstand.

Ein 20-jähriger Peugeot-Fahrer war gegen 21:30 Uhr auf der Berliner Straße in Richtung Dossenheim unterwegs. An der Kreuzung zur Straße Im Neuenheimer Feld bog er nach links ab. Ein 43-jähriger VW-Fahrer war auf der Berliner Straße in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Autos im Kreuzungsbereich miteinander, wodurch diese zwar beschädigt wurden, jedoch fahrbereit blieben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Unfallermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 4569-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren