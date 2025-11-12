PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verletzte Person am Bahnhof aufgefunden, PM Nr. 2 - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen wurde gegen 05:00 Uhr im Bereich des Bahnhofes Wiesloch/Walldorf eine verletzte Person aufgefunden. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der Mann vor Ort seinen Verletzungen.

Ein Gewaltverbrechen kann zum derzeitigen Stand nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führt die weiteren Ermittlungen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

