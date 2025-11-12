Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer flüchtet nach Unfall - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag fuhr ein bislang unbekannter Mann mit seinem Fahrrad die Nuitsstraße entlang. Um kurz nach 22:30 Uhr blieb er aus noch ungeklärter Ursache beim Vorbeifahren an einem am Straßenrand geparkten Dacia hängen. Infolgedessen kam der Mann zu Fall. Ein Passant wandte sich dem Verunfallten zu und bot seine Hilfe an. Als Reaktion stieg der Unbekannte wieder auf sein Fahrrad und flüchtete in Richtung Belfortstraße. Am geparkten Auto wurde die vordere linke Felge, der Kotflügel sowie die Motorhaube durch den Unfall zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von knapp 5.000 Euro. Der Radfahrer war ungefähr 25 Jahre alt, 185 cm groß und hatte eine normale Statur. Er trug eine weiß-braune Daunenjacke. Das Polizeirevier Ladenburg ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06203/ 9305-0 zu melden.

