PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer flüchtet nach Unfall - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag fuhr ein bislang unbekannter Mann mit seinem Fahrrad die Nuitsstraße entlang. Um kurz nach 22:30 Uhr blieb er aus noch ungeklärter Ursache beim Vorbeifahren an einem am Straßenrand geparkten Dacia hängen. Infolgedessen kam der Mann zu Fall. Ein Passant wandte sich dem Verunfallten zu und bot seine Hilfe an. Als Reaktion stieg der Unbekannte wieder auf sein Fahrrad und flüchtete in Richtung Belfortstraße. Am geparkten Auto wurde die vordere linke Felge, der Kotflügel sowie die Motorhaube durch den Unfall zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von knapp 5.000 Euro. Der Radfahrer war ungefähr 25 Jahre alt, 185 cm groß und hatte eine normale Statur. Er trug eine weiß-braune Daunenjacke. Das Polizeirevier Ladenburg ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06203/ 9305-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 10:34

    POL-MA: Heidelberg: E-Scooter gestohlen - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft stahl am Dienstag zwischen 18:30 Uhr und 20 Uhr vor einem Friseursalon in der Sofienstraße einen E-Scooter. Der 31-jährige Besitzer hatte das Fahrzeug am frühen Abend unverschlossen auf dem Gehweg abgestellt. Als er gut 1,5 Stunden später wegfahren wollte, musste der 31-Jährige feststellen, dass sein E-Scooter gestohlen worden war. Das Polizeirevier ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 10:00

    POL-MA: Heidelberg: Unfall im Kreuzungsbereich - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Am Dienstagabend ereignete sich im Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim ein Unfall, bei dem zwei Autofahrer beteiligt waren und ein Sachschaden in Höhe von knapp 6.000 Euro entstand. Ein 20-jähriger Peugeot-Fahrer war gegen 21:30 Uhr auf der Berliner Straße in Richtung Dossenheim unterwegs. An der Kreuzung zur Straße Im Neuenheimer Feld bog er nach links ab. Ein 43-jähriger VW-Fahrer war auf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren