POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrtmissachtung auf Kreisstraße führt zu Unfall
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr waren ein 61-jähriger BMW-Fahrer und eine 19-jährige VW-Fahrerin an einem Verkehrsunfall beteiligt, der sich auf der Straße Massengasse (K 4156) ereignete.
Der BMW-Fahrer fuhr auf der Kreisstraße aus Richtung Nußloch kommend. Die VW-Fahrerin fuhr in entgegengesetzte Richtung auf der Kreisstraße von St. Ilgen in Richtung Nußloch.
Als der 61-jährige Autofahrer nach links auf die B 3 abbog, übersah er den entgegenkommenden VW der 19-Jährigen. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
Durch die Kollision wurde die 19-Jährige verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.
Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Abschleppmaßnahmen ergaben sich zeitweise Verkehrsbeeinträchtigungen. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die Fahrbahn gegen 20:00 Uhr wieder freigegeben werden.
Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.
