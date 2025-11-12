Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrtmissachtung auf Kreisstraße führt zu Unfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr waren ein 61-jähriger BMW-Fahrer und eine 19-jährige VW-Fahrerin an einem Verkehrsunfall beteiligt, der sich auf der Straße Massengasse (K 4156) ereignete.

Der BMW-Fahrer fuhr auf der Kreisstraße aus Richtung Nußloch kommend. Die VW-Fahrerin fuhr in entgegengesetzte Richtung auf der Kreisstraße von St. Ilgen in Richtung Nußloch.

Als der 61-jährige Autofahrer nach links auf die B 3 abbog, übersah er den entgegenkommenden VW der 19-Jährigen. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Durch die Kollision wurde die 19-Jährige verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Abschleppmaßnahmen ergaben sich zeitweise Verkehrsbeeinträchtigungen. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die Fahrbahn gegen 20:00 Uhr wieder freigegeben werden.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell