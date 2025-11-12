POL-MA: Heidelberg: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 534, PM Nr. 2
Heidelberg (ots)
Die Sperrung der L 534 konnte gegen 14:40 Uhr wieder aufgehoben werden. Bei den jungen Frauen, die zusammen auf einem E-Scooter unterwegs gewesen waren, handelt es sich um zwei 15-Jährige. Beide kamen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der weiteren Unfallermittlungen durch den Verkehrsdienst Heidelberg.
