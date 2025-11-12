PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall an der B 37, PM Nr. 2

Heidelberg (ots)

Die Sperrung der Abfahrt der B 37 von Heidelberg in Fahrtrichtung Heidelberg-Wieblingen konnte gegen 12:40 Uhr wieder aufgehoben werden. Die genaue Unfallursache ist nach wie vor unklar. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

