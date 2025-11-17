PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OS: Osnabrück: Nissan gestohlen - Zeugen nach Fahrzeugdiebstahl in der Mindener Straße gesucht

Osnabrück (ots)

Zwischen Sonntagabend (23 Uhr) und Montagmorgen (6 Uhr) haben Unbekannte in der Mindener Straße Ecke Bauerschaft Lüstringen einen Nissan vom Typ NAVARA gestohlen. Der Eigentümer des Geländefahrzeugs stellte den Diebstahl fest und informierte die Polizei. In dem Fahrzeug befanden sich diverse Werkzeuge. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Hinweise zu dem Autodieb geben können. Möglicherweise ist der Nissan noch mit originalen Kennzeichen (OS-MD 300) unterwegs. Hinweise werden unter 0541/327-3203 oder -2115 entgegengenommen.

