Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Katharinenviertel: 77-Jährige nach Handtaschenraub schwer verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag kam es im Katharinenviertel zu einem folgenschweren Handtaschenraub. Eine 77-jährige Frau war gegen 14.45 Uhr zu Fuß auf der Auguststraße unterwegs, als sich ihr ein unbekannter Mann von hinten näherte und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Die tapfere Seniorin wehrte sich gegen den Angriff. Der Täter stieß sie daraufhin jedoch mit großer Kraft zu Boden. Dabei zog sich die 77-Jährige schwere Verletzungen an beiden Armen sowie an der Schulter zu. Der Täter ging im Anschluss zu Fuß in Richtung Martinistraße davon und ließ die Schwerverletzte am Boden liegen. Die Polizei geht davon aus, dass der Kriminelle die Tasche ohne das Bargeld wenig später im Außenbereich der Studentenwohnanlage "Alte Fabrik" in einem der Gebäudedurchgänge abgelegt hat - dort wurde sie am Dienstagmorgen vom Hausmeister aufgefunden.

Zur Täterbeschreibung:

Der Mann soll etwa 180 cm groß und dunkel gekleidet gewesen sein.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich Auguststraße oder des Studentenwohnheims gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Osnabrück unter den Telefonnummern 0541/327-3203 oder 0541/327-2115 entgegen.

