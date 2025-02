Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 41-Jähriger leistet mehrfach Widerstand - #polsiwi

Siegen (OT Eiserfeld) (ots)

Ein 41-Jähriger hat die Polizei in Siegen am Wochenende gleich mehrfach beschäftigt.

Am Freitagabend (31.01.2025) wurden die Beamten gegen 23:30 Uhr in die Straße Oberer Hengsbacher Weg nach Eiserfeld alarmiert. Laut Zeugen hatte er zuvor an der Örtlichkeit randaliert und ein bestehendes Hausverbot ignoriert. Die Polizisten forderten den Mann auf, sich zu beruhigen und die Örtlichkeit zu verlassen. Er verhielt sich jedoch zunehmend aggressiver und trat in Richtung der Beamten. Er leistete erheblichen Widerstand und schlug einer Polizistin mit seinem Ellenbogen gegen die Nase. Sie verblieb dienstfähig. Daraufhin wurde der Randalierer ins Polizeigewahrsam gebracht.

Nur zwei Tage später fiel der Mann erneut auf. Wieder wurden die Ordnungshüter an die gleiche Örtlichkeit gerufen. Der 41-Jährige verhielt sich wiederholt aggressiv und folgte den Anweisungen der Beamten nicht. Sie entschieden, ihn in das Polizeigewahrsam in Siegen zu bringen. Der Mann leistete dabei erheblichen Widerstand und verletzte einen Polizisten an der Hand. Außerdem versuchte er, die Einsatzkräfte zu beißen.

Die Kriminalpolizei in Siegen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

