Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Voxtrup: 12-Jähriger vermisst - umfangreiche Suchmaßnahmen erfolgreich

Osnabrück (ots)

Eine Mitarbeiterin einer Wohngruppe meldete am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr ein 12-jähriges Kind als vermisst. Nach der ersten Sachverhaltsaufnahme leitete die Polizei unverzüglich eine Suche im Bereich der Wohngruppe und der angrenzenden Umgebung ein. Da diese Maßnahmen zunächst ohne Ergebnis blieben, wurde auf dem Parkplatz der Grundschule Osnabrück-Voxtrup eine Kräftesammelstelle eingerichtet. Zur Unterstützung der Suchmaßnahmen wurden Kräfte der Berufsfeuerwehr Osnabrück - einschließlich eines Drohnenteams - sowie die Rettungshundestaffeln des Deutschen Roten Kreuzes und der Johanniter Osnabrück alarmiert. Zusätzlich forderte die Einsatzleitung über das Lagezentrum eine Mantrailer-Einheit aus Nordrhein-Westfalen an. Im weiteren Verlauf erhielt eine weitere Mantrailer-Führerin aus dem Landkreis Osnabrück Kenntnis vom Einsatz und begab sich ebenfalls an den Einsatzort. Gegen 20.25 Uhr traf zudem der Polizeihubschrauber ein.

Um 20.45 Uhr meldeten Passanten das gesuchte Kind in rund 1,5 Kilometern Entfernung zur Wohngruppe. Einsatzkräfte trafen den Jungen kurz darauf an und brachten ihn zurück in die Einrichtung. Rettungssanitäter führten eine medizinische Begutachtung durch, eine weitergehende Versorgung war glücklicherweise nicht erforderlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell