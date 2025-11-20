Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Verkehrsunfallflucht nach Kollision mit 11-Jährigem- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am frühen Mittwochabend, gegen 17:00 Uhr, kam es in der Lerchenstraße in Bad Essen zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 11-jähriger Junge leicht verletzt wurde.

Der Junge war gemeinsam mit einem Freund zu Fuß auf dem Gehweg der Lerchenstraße in Höhe eines Verbrauchermarktes unterwegs. Die beiden beabsichtigten, die Straßenseite zu wechseln und wollten hierfür den Fußgängerüberweg nutzen. Nachdem die Jungen am Fahrbahnrand warteten, hielt ein grauer Kleinwagen mit dem vermutlichen Zulassungsbezirk "HF" an, um ihnen das Überqueren zu ermöglichen.

Während des Überquerens fuhr das Fahrzeug - besetzt mit einer etwa 30 bis 40 Jahre alten Fahrerin - plötzlich los. Vermutlich wurden die beiden Jungen übersehen. Der Wagen streifte den 11-Jährigen am Bein, sodass dieser das Gleichgewicht verlor und sich mit den Armen auf der Motorhaube abstützen musste. Anschließend setzte die Fahrerin ihre Fahrt auf der Lerchenstraße in Richtung Lindenstraße fort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Das Kind wurde bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Junge erschien nach dem Unfall mit seinem Vater auf der Polizeidienststelle und erstattete Anzeige.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen, zum Fahrzeug oder zur Fahrerin geben können, sich bei der Polizei Bohmte unter 05471 / 9710 zu melden.

