Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Diebstahl von Ladekabeln an E-Ladesäulen

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend, gegen 23:45 Uhr, haben bislang unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Brüsseler Straße mehrere Ladekabel von Ladestationen für Elektroautos entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen durchtrennten die Täter an insgesamt sieben E-Ladesäulen die Kabel und nahmen diese anschließend mit. Zum Durchtrennen der Ladekabel nutzten sie ein bislang unbekanntes Werkzeug.

Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Parkplatzes beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401 / 94530 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

