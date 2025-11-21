PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbrüche in zwei Cabrios auf Parkplatz am Theodor-Heuss-Platz - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch 22:00 Uhr auf Donnerstag 8:00 Uhr zwei auf einem Parkplatz am Theodor-Heuss-Platz abgestellte Cabrios beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen schlitzten die Täter in beiden Fällen das jeweilige Faltdach mit einem bislang nicht bekannten Gegenstand auf und versuchten anschließend, in den Innenraum der Fahrzeuge zu gelangen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden aus den beiden Autos keine Wertgegenstände entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Theodor-Heuss-Platzes sowie im Umfeld der Möserstraße oder des Goetherings beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0541 / 327 3203 bei der Polizei Osnabrück zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

