POL-DO: Polizei nimmt Kellereinbrecher auf frischer Tat in Lünen fest - Untersuchungshaft angeordnet

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0630

In der Nacht zu Sonntag (20. Juli) meldeten Zeugen gegen 01:35 Uhr einen Kellereinbrecher in der Borker Straße in Lünen. Die Polizei nahm den 40-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz daraufhin fest.

Zeugen hatten gemeldet, dass der Mann in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Borker Straße eingebrochen war. Bei Eintreffen der Polizeibeamten flüchtete der Täter, wurde jedoch von zwei Zeugen verfolgt. Der 40-Jährige konnte durch zivile Kräfte gestellt und festgenommen werden.

In seinem mitgeführten Rucksack wurde ein Fahrzeugschlüssel eines Mercedes gefunden. Die Herkunft des Schlüssels ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund erließ ein Richter einen Untersuchungshaftbefehl. Der 40-Jährige befindet sich nun in der Justizvollzugsanstalt.

Den 40-Jährigen erwarten mehrere Strafverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls.

