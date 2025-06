Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Schulgebäude versucht erheblichen Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

In der Zeit von Mittwoch 15:30 Uhr bis Donnerstag 07:00 Uhr drang eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in eine Schule in der Straße "Am Waldrand" ein. Die Täterschaft gelangte durch eine eingeschlagene Scheibe ins Objekt und hebelte dort mehrere Zimmertüren gewaltsam auf. Diverse Sicherheitstüren in der Schule verhinderten, dass die Täterschaft sämtliche Räume betreten konnte. Bei der Tatbegehung wurden zahlreiche Türen samt Türrahmen beschädigt. Die rohe Gewalt verursachte einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der genaue Diebstahlschaden ist ebenso noch Gegenstand von Ermittlungen, wie die kriminaltechnische Untersuchung.

Die weiteren intensiven Ermittlungen werden vom Polizeirevier Heidelberg-Süd übernommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221 3418-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell