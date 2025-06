Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt wurde ein 58-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt.

Eine 37-jährige Frau war gegen 16.30 Uhr mit ihrem Audi auf dem Parkring in Richtung Schleusenweg unterwegs. In Höhe des Quadrats B 7 wechselte sie auf den Linksabbiegerstreifen, um in die Straße zwischen A 5 und B 7 einzubiegen. Ein Verkehrsteilnehmer, der auf dem linken Fahrstreifen des Parkrings in Gegenrichtung fuhr, ließ die Audi-Fahrerin durchfahren. Jedoch übersah die 37-Jährige den Rollerfahrer, der in diesem Moment den rechten Fahrstreifen des Parkrings in Richtung Friedrichsring befuhr und stieß mit ihm zusammen. Der Rollerfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein im Fahrzeug der 38-Jährigen befindliches Kleinkind wurde durch Rettungskräfte vorsorglich in Augenschein genommen, war aber unverletzt geblieben.

Die beiden Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Roller musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich Verkehrsbeeinträchtigungen im Feierabendverkehr, die sich nach Abschluss der Maßnahmen rasch auflösten.

