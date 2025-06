POL-MA: Mannheim - Kinder verursachen Kleinstbrände auf Schulgelände

Plankstadt/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwoch, den 25.06.2025, gegen 10 Uhr, meldete ein 60-jähriger Mann einen "Notfall" in einem Mehrfamilienhaus in der Schwetzinger Straße. Der Anrufer gab an, sich aus seiner Wohnung im dritten Obergeschoss ausgesperrt zu haben - während sich angeblich Essen auf einer ...

