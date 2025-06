Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseigentümerin trifft Einbrecher an - Zeugen gesucht

Wiesenbach (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 12:15 Uhr wurde in der Schillerstraße ein Einbrecher von der Wohnungseigentümerin überrascht und flüchtete. Die 79-Jährige sowie deren Mann arbeiteten zur Tatzeit im Garten ihres Anwesens, was der Unbekannte ausnutze und über eine unverschlossene Terrassentür unbemerkt in das Wohnanwesen gelangte. Als die 79-Jährige zurück ins Haus ging, stand sie im Esszimmer plötzlich vor dem Einbrecher. Sofort forderte sie den Mann auf, die Wohnräume zu verlassen, wonach er einen Zettel mit der Aufschrift "Essen" entgegnete. Ohne darauf einzugehen drängte die 79-Jährige den Täter nach draußen, wo er wortlos davonging. Kurze Zeit später bemerkte das Ehepaar das Fehlen von mehreren hundert Euro Bargeld und verständigte die Polizei. Eine Fahndung nach dem Mann verlief erfolglos. Er soll ein "südländisches" Erscheinungsbild gehabt haben und zwischen 30 und 35 Jahren alt gewesen sein. Seine Haare waren kurz, dunkel und lockig. Er war 180cm groß, kräftig und etwas ungepflegt. Das Polizeirevier Neckargemünd sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06223/9254-0 zu melden.

