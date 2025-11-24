Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Küchenbrand im Dodeshausweg

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend, gegen 23:15 Uhr, brach in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Dodeshausweg ein Brand aus. Nach bisherigen Erkenntnissen entzündete sich in der Küche Essen, das zuvor auf dem Herd vergessen wurde.

Die Feuerwehr Osnabrück traf schnell ein und konnte das Feuer zügig löschen. Dadurch wurde ein Übergreifen auf benachbarte Wohnungen verhindert. In der betroffenen Wohnung entstand hoher Sachschaden, insbesondere in der Küche. Die Wohnung bleibt nach aktuellen Erkenntnissen dennoch bewohnbar.

Die beiden Bewohner wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell