PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Küchenbrand im Dodeshausweg

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend, gegen 23:15 Uhr, brach in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Dodeshausweg ein Brand aus. Nach bisherigen Erkenntnissen entzündete sich in der Küche Essen, das zuvor auf dem Herd vergessen wurde.

Die Feuerwehr Osnabrück traf schnell ein und konnte das Feuer zügig löschen. Dadurch wurde ein Übergreifen auf benachbarte Wohnungen verhindert. In der betroffenen Wohnung entstand hoher Sachschaden, insbesondere in der Küche. Die Wohnung bleibt nach aktuellen Erkenntnissen dennoch bewohnbar.

Die beiden Bewohner wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren