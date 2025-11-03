Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Bienvenue dans le Jura - Feuerwehr Offenburg zu Besuch in Lons-le-Saunier

Nachdem die französischen Kameradinnen und Kameraden der Offenburger Partnerstadt Lons-le-Saunier im Spätjahr 2023 in Offenburg zu Besuch waren, stand am zweiten Oktoberwochenende der Gegenbesuch einer Delegation der Feuerwehr Offenburg an. Einige Angehörige der Einsatzabteilung Mitte mit der Altersabteilung wurden herzlich in der neuen Feuerwache der "Pompiers du Bassin Lédonien" empfangen. Insbesondere unter den älteren Kameraden war die Führung durch die neue Feuerwache ein freudiges Wiedersehen mit alten Bekannten.

Die Gastgeber hatten ein sehr abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Der erste gemeinsame Abend schloss mit einer Weinprobe im malerischen Château Chalon und einem gemütlichen Abendessen in geselliger Runde ab.

Nach einem typisch-französischen Frühstück machte sich die Gruppe am nächsten Tag zu einer Stadtführung der besonderen Art auf. Ähnlich der Escape-Games galt es in Gruppen Codes zu lösen und sechs Wahrzeichen der Stadt zu finden. Besonders die Offenburger Senioren waren begeistert, welche Sehenswürdigkeiten es nach so vielen gegenseitigen Besuchen noch zu entdecken gab. Beim Besuch eines Straßencafés genossen die deutschen und französischen Kameradinnen und Kameraden die sonnige Innenstadt in Lons und hatten Gelegenheit zum Austausch. Zum Abschied erhielten alle Teilnehmenden aus Offenburg eine kulinarisches Überraschungspaket - eine tolle Geste zum Abschluss eines Wochenendes, das allen noch lange in bester Erinnerung bleiben wird.

