Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Gasleck beim Offenburger Schlachthof

Offenburg (ots)

Bei Pflegearbeiten mit einem Mulchgerät kam es in einem Gartengelände in der Straße Am Unteren Mühlbach gegen 10.30 Uhr zu einem Gasleck mit kurzfristig massiven Austritt von Erdgas.

Das Gartengerät touchierte eine oberirdisch verlaufende Hausanschlussleitung und beschädigte diese. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus, sperrte den betroffenen Bereich weiträumig und räumte angrenzende Ladengeschäfte und eine Wirtschaft. Dazu gehörte auch das Veranstaltungsgebäude Canvas 22. Mehrere Atemschutztrupps kontrollierten die Räumlichkeiten. Zudem richtete die Wehr eine umfangreiche natürliche und mechanische Belüftung ein und führte kontinuierlich Frischluftmessungen durch. Eine leistungsfähige Wasserversorgung sorgte für den notwendigen Brandschutz. Mitarbeiter des Gasversorgers konnte das maßgebliche Absperrorgan jedoch sehr schnell ausfindig machen und die Gaszufuhr stoppen. Die Wasserstraße sowie die Straße Am Unteren Mühlbach waren während des Einsatzes gesperrt. Es gab keine Verletzten. Zur Schadenhöhe an der Leitung kann keine Angaben gemacht werden.

Die Feuerwehr war mit 12 Fahrzeugen und knapp 40 Einsatzkräften über zwei Stunden vor Ort.

