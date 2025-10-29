Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Feueralarm in Tiefgarage am Marktplatz

Offenburg (ots)

Am heutigen Mittwochabend wurde die Feuerwehr Offenburg in die Offenburger Innenstadt alarmiert. In der Tiefgarage Marktplatz hatte gegen 17:30 Uhr die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Zahlreiche Parkende hatten dank des Räumungsalarmes das Parkhaus umgehend verlassen und waren auf dem Marktplatz versammelt, als wenige Minuten später die ersten Feuerwehrfahrzeuge an der Einsatzstelle eintrafen. Ein Passant machte die Feuerwehr sofort auf eine leichte Rauchentwicklung aus einem der Treppenhäuser aufmerksam.

Nach einer Erkundung durch die Feuerwehr konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Die Rauchentwicklung war auf einen in der Tiefgarage gezündeten Feuerwerkskörper zurückzuführen, was zur Auslösung der Brandmeldeanlage geführt hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr belüftete die betroffenen Bereiche und konnte die Garage schnell wieder für die Nutzer freigeben. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

Die Feuerwehr Offenburg war mit acht Fahrzeugen und etwa 30 Einsatzkräften für eine halbe Stunde vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Offenburg, übermittelt durch news aktuell