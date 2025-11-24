Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Unfallflucht mit anschließender Verfolgungsfahrt - Polizei stellt Minderjährigen

Osnabrück (ots)

Am Montagmorgen (9.15 Uhr) kam es an der Ampelkreuzung Bürgerstraße/Minister-Karl-Möller-Straße zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte. Ein Audi kollidierte seitlich mit einem vorausfahrenden Pkw. Im Anschluss setzte der Audi-Fahrer seine Fahrt fort, wendete im Kreuzungsbereich und beschädigte dabei ein weiteres Fahrzeug am Heck.

Eine zufällig anwesende Polizeistreife beobachtete das Wendemanöver und nahm umgehend die Verfolgung auf. Die Flucht führte zunächst in Richtung Neustadt und anschließend weiter über die Friedrichstraße in Richtung Menslage. Am Kreisverkehr an der Menslager Straße prallte der Audi aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit frontal gegen einen wartenden Renault. Der Fahrer des Audi verließ das Fahrzeug und flüchtete zu Fuß. Einsatzkräfte stellten ihn nach mehreren Hundert Metern in Höhe der Kiwittstraße. Bei dem Flüchtenden handelt es sich um einen 17-Jährigen aus dem Nordkreis. Die Insassin des Renault erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den Jugendlichen wurden mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen gehören die am Audi angebrachten Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug. Die Ermittlungen dauern an, insbesondere zur Herkunft des Fahrzeugs und zu den Umständen, unter denen der Minderjährige an dieses gelangt ist.

Zeugen, die Hinweise zum Fahrverhalten geben können oder selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter 05431/907760 bei der Polizei in Quakenbrück zu melden.

