Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: In Schule eingebrochen - Mutmaßliche Täter flüchten mit weißem Transporter

Rommerskirchen (ots)

In der Nacht zu Freitag (21.02.) brachen Unbekannte in eine Schule am Nettersheimer Weg ein. Zeugen konnten beobachten, wie zwei Personen mit einem weißen Transporter flüchteten.

Gegen 23:15 Uhr löste am Donnerstag (20.02.) an einer Schule am Netttesheimer Weg ein Einbruchalarm aus. Sicherheitsdienst und Polizei machten sich sofort auf den Weg und fanden ein offenstehendes Fenster im Erdgeschoss vor. Die Täter hatten dieses offenbar aufgebrochen und sich so Zutritt zum Gebäude verschafft. Nach ersten Erkenntnissen gelangten sie jedoch nicht tiefer in das Gebäude. Ob der ausgelöste Alarm oder die verschlossenen Innentüren die Täter daran hinderten, ist genauso Gegenstand der Ermittlungen, wie, ob sie Beute erlangten. Zeugen, die durch den ausgelösten Alarm aufmerksam wurden, konnten zwei dunkel gekleidete, offenbar männliche Personen beobachten, wie diese vom Schulgelände in Richtung eines dortigen Parkplatzes rannten, in einen weißen Transporter stiegen und sich in Richtung Venloer Straße entfernten.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher erfolglos.

Daher suchen die Ermittler des Kriminalkommissariats 24 in Grevenbroich weitere Zeugen, die Angaben zur Tat, den flüchtigen Tätern oder auch dem möglichen Fluchtfahrzeug machen können.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 entgegen.

Sollten Bürgerinnen und Bürger verdächtige Beobachtungen machen oder gar Straftaten beobachten, ist die Polizei 24/7 für sie unter der genannten Nummer oder im akuten Notfall unter der Notrufnummer 110 erreichbar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell