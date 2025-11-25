PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/Nortrup: Verfolgungsfahrt endet mit Feststellung eines 15-jährigen Fahrers

Osnabrück (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags, gegen 02:15 Uhr, bemerkte eine Streife des Polizeikommissariats Bramsche auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Nordtangente einen Audi. Das Fahrzeug sollte kontrolliert werden, doch beim Erkennen des Streifenwagens beschleunigte der Fahrer stark und entzog sich der bevorstehenden Kontrolle.

Die anschließende Flucht führte von Bramsche über Hesepe und Ueffeln in Richtung Ankum. Stellenweise erschwerte dichter Nebel die Sicht auf lediglich 20 bis 50 Meter. Trotz dieser Bedingungen wurden Geschwindigkeiten von deutlich über 100 km/h erreicht.

In Nortrup endete die Fahrt schließlich abrupt. In der Straße "Am Sportplatz" stoppte der Fahrer freiwillig sein Fahrzeug und gab die Flucht auf. Der Beifahrer setzte seine Flucht jedoch zunächst zu Fuß fort, erschien später aber in Begleitung seiner Mutter auf der Polizeidienststelle. Eine Überprüfung ergab, dass er erst 13 Jahre alt ist.

Der Fahrer des Audi war ebenfalls noch minderjährig. Bei ihm handelte es sich um einen 15-Jährigen aus dem Nordkreis. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand gefährdet. Gegen den Jugendlichen wurden mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

