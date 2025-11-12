Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierter Mann bedroht Rettungskräfte

Breege / Juliusruh (ots)

Die Polizei wurde am gestrigen Dienstag, dem 11. November 2025, gegen 17 Uhr zu einem Campingplatz nach Breege/Juliusruh gerufen. Von dort meldete die integrierte Rettungsleitstelle, dass die Rettungskräfte von einem 38-jährigen Deutschen angegriffen worden sind.

Der augenscheinlich stark alkoholisierte 38-Jährige leistete weiterhin Widerstand, welcher durch die Polizeibeamten gebrochen werden konnte. Darüber hinaus tätigte er volksverhetzende Aussagen. Er blieb weiterhin unkooperativ, aggressiv und bedrohte die Rettungskräfte. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichgestellte Personen und der Bedrohung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell