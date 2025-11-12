PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierter Mann bedroht Rettungskräfte

Breege / Juliusruh (ots)

Die Polizei wurde am gestrigen Dienstag, dem 11. November 2025, gegen 17 Uhr zu einem Campingplatz nach Breege/Juliusruh gerufen. Von dort meldete die integrierte Rettungsleitstelle, dass die Rettungskräfte von einem 38-jährigen Deutschen angegriffen worden sind.

Der augenscheinlich stark alkoholisierte 38-Jährige leistete weiterhin Widerstand, welcher durch die Polizeibeamten gebrochen werden konnte. Darüber hinaus tätigte er volksverhetzende Aussagen. Er blieb weiterhin unkooperativ, aggressiv und bedrohte die Rettungskräfte. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichgestellte Personen und der Bedrohung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 11:17

    POL-NB: Hundediebstahl in Richtenberg sorgt für Polizeieinsatz

    Richtenberg (ots) - Am gestrigen Dienstag, dem 11. November 2025, wurde die Polizei gegen 16 Uhr nach Richtenberg gerufen. Eine 57-jährige Deutsche gab an, dass ihr Hund von einer ihr unbekannten Frau entwendet worden war. Die 57-Jährige gab an, dass ihr beim Gassi gehen der Hund samt Hundeleine von einer weiblichen Person entrissen worden war, sie sich nun vor der ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 09:54

    POL-NB: Dieb kleidet sich auf Beutetour komplett neu ein

    Neubrandenburg (ots) - In einem Bekleidungsgeschäft am Marktplatz in Neubrandenburg sind Polizeibeamte gestern im Einsatz gewesen, weil dort ein Mann mehrere Kleidungsstücke gestohlen haben soll. Mitten im Einsatz fanden die Polizisten bei ihm weitere offensichtlich gestohlene Kleidungsstücke, die er zuvor in anderen Geschäften - darunter auch in einem Laden im Juri-Gagarin-Ring - einfach mitgehen ließ. Im Prinzip ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 09:22

    POL-NB: Polizisten haben Einsatz mit aggressivem Tier

    Friedland (ots) - Da staunte ein 38-Jähriger gestern in der Früh gegen 06.30 Uhr nicht schlecht, als vor seiner Haustür in Friedland ein aggressiver Schwan stand. Der wollte nicht weg, der Mann aber wahrscheinlich irgendwann gern mal raus aus seinem Haus. Er bat die Polizei um Hilfe. Beamte des Friedländer Reviers fuhren zum "Tatort" in die Salower Chaussee, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Auch sie trafen auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren