Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizisten haben Einsatz mit aggressivem Tier

Friedland (ots)

Da staunte ein 38-Jähriger gestern in der Früh gegen 06.30 Uhr nicht schlecht, als vor seiner Haustür in Friedland ein aggressiver Schwan stand. Der wollte nicht weg, der Mann aber wahrscheinlich irgendwann gern mal raus aus seinem Haus.

Er bat die Polizei um Hilfe. Beamte des Friedländer Reviers fuhren zum "Tatort" in die Salower Chaussee, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Auch sie trafen auf einen Schwan, der ihnen seinen Unmut entgegen brachte. Verletzt schien er nicht, nur etwas verwirrt.

Die Beamten holten sich Unterstützung vom Betriebshof. Die Mitarbeiter dort haben eine Transportbox und konnten die mit zum Einsatzort bringen. Mit entsprechender Geduld gelangte das Tier wohlbehalten in die Box. Der Schwan konnte kurz nach 07.00 Uhr auf den Mühlenteich entlassen werden.

Welches Motiv der Schwan hatte, werden in diesem Fall allerdings keine weiteren Ermittlungen ans Tageslicht bringen.

