Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mann im Graben führt zu gestohlenem Werkzeug

Küssow bei Neubrandenburg (ots)

Bei einer Streifenfahrt am Sonntagabend gegen 19.00 Uhr fiel den Beamten des Reviers Friedland ein Mann in einem Graben auf Höhe der Gartenanlage in Küssow bei Neubrandenburg auf. Sie sprachen ihn an und sahen dabei etliche, hochwertige Werkzeuge, die hinter ihm lagen.

Der Mann machte merkwürdige und widersprüchliche Angaben dazu, warum er dort abends im Graben mit Werkzeug steht und woher das Werkzeug ist. Im Laufe des Einsatzes ergab sich der dringende Tatverdacht, dass der Mann zusammen mit einer Frau in der Gartenanlage Werkzeuge gestohlen haben könnte und im Graben auf sie gewartet hat.

Die Gärten in der Nähe wurden auf mögliche Einbruchsspuren überprüft. Nach einem Treffer in einem Garten forderten die Beamten Unterstützung an. Die eine Besatzung stellte das Werkzeug sicher, setzte die Tatortarbeit fort und versuchte, die weibliche Tatverdächtige zu finden. Das war am Abend zunächst nicht möglich, jedoch gab es entscheidende Hinweise auf eine konkrete Tatverdächtige.

Das andere Polizei-Team nahm den Mann für weitere polizeiliche Maßnahmen mit aufs Revier, wo er nach Abschluss wieder gehen durfte.

Das sichergestellte Werkzeug hat einen Wert von etwa 1000 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt aufgrund des Einsatzes von Sonntagabend nun wegen des Verdachts des Diebstahls gegen den 51-Jährigen und eine 40-Jährige. Beide sind Deutsche.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

