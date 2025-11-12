PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden

Groß Nemerow (ots)

Am 11.11.2025, gegen 17:40 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 
96, auf Höhe der Ortschaft Groß Nemerow ein Verkehrsunfall mit zwei 
beteiligten Fahrzeugen. Der 22-jährige Fahrer eines Pkw VW fuhr aus 
Richtung Neustrelitz kommend in Richtung Neubrandenburg. Eine 
75-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes fuhr, ohne auf den 
herankommenden Pkw VW zu achten aus der Ortschaft Groß Nemerow auf 
die Bundesstraße, sodass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam.
Die 75-Jährige wurde leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus 
verbracht, wobei die beiden Insassen des Volkswagens nach ambulanter 
Behandlung vor Ort entlassen werden konnten.
Es entstand ein geschätzter Sachschaden von circa 15.000 Euro und die
Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme, die Versorgung der 
Verletzten und die Bergung der Fahrzeuge für circa 1,5 Stunden 
vollgesperrt werden.

Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleistelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

