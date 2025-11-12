Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden

Groß Nemerow (ots)

Am 11.11.2025, gegen 17:40 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 96, auf Höhe der Ortschaft Groß Nemerow ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der 22-jährige Fahrer eines Pkw VW fuhr aus Richtung Neustrelitz kommend in Richtung Neubrandenburg. Eine 75-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes fuhr, ohne auf den herankommenden Pkw VW zu achten aus der Ortschaft Groß Nemerow auf die Bundesstraße, sodass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Die 75-Jährige wurde leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, wobei die beiden Insassen des Volkswagens nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden konnten. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von circa 15.000 Euro und die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme, die Versorgung der Verletzten und die Bergung der Fahrzeuge für circa 1,5 Stunden vollgesperrt werden. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleistelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

