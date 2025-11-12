PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hundediebstahl in Richtenberg sorgt für Polizeieinsatz

Richtenberg (ots)

Am gestrigen Dienstag, dem 11. November 2025, wurde die Polizei gegen 16 Uhr nach Richtenberg gerufen. Eine 57-jährige Deutsche gab an, dass ihr Hund von einer ihr unbekannten Frau entwendet worden war.

Die 57-Jährige gab an, dass ihr beim Gassi gehen der Hund samt Hundeleine von einer weiblichen Person entrissen worden war, sie sich nun vor der Wohnung dieser Person befinden würde und den Hund unbedingt wieder haben wolle.

Die Polizeibeamten trafen auf eine 65-jährige Frau aus der Ukraine. Diese gab an, dass sie am Morgen ihre Enkelkinder zur Kindertagesstätte brachte und ihr dort das Tier entwendet wurde. Es handelt sich um einen hochwertigen, fünfjährigen Hund der Rasse Shar Pei. Erst am Nachmittag konnte die 65-Jährige die 57-Jährige bei einer Gassirunde ausfindig machen. Also nahm sich die 65-Jährige ihren Hund und lief nach Hause, offenbar verfolgt von der 57-Jährigen.

Die eigentliche Hundehalterin konnte sämtliche Unterlagen (Hundepass, Impfausweis, Kaufvertrag, Rassenachweis im Original) vorzeigen. Gegen die 57-Jährige wurden Ermittlungen wegen des Verdachtes des Diebstahls aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

