POL-NB: Dieb kleidet sich auf Beutetour komplett neu ein

Neubrandenburg (ots)

In einem Bekleidungsgeschäft am Marktplatz in Neubrandenburg sind Polizeibeamte gestern im Einsatz gewesen, weil dort ein Mann mehrere Kleidungsstücke gestohlen haben soll. Mitten im Einsatz fanden die Polizisten bei ihm weitere offensichtlich gestohlene Kleidungsstücke, die er zuvor in anderen Geschäften - darunter auch in einem Laden im Juri-Gagarin-Ring - einfach mitgehen ließ.

Im Prinzip hat sich der Mann auf eine Diebstahlstour durch mehrere Geschäfte begeben, durch er sich hätte komplett von Kopf bis Fuß neu einkleiden können. Zudem hat er noch eine Parfumflasche aus einer Drogerie dabei gehabt, die dort als gestohlene Ware verbucht wurde. Jacke, Hosen, Schuhe und Co. haben etwa einen Gesamtwert von 250 Euro. Die betreffenden Geschäfte sind informiert.

Gegen den 18-jährigen Somalier wird nun wegen mehrfachen Ladendiebstahls ermittelt.

