Feuerwehr Rostock: Brand in einer Lagerbox der Abfallbehandlungsanlage

Rostock (ots)

Heute Nacht um 03:19 Uhr ging der Notruf über die Sicherheitsfirma eines Müllentsorgers über einen Brand in einer Lagerbox des überdachten Freilagers der Abfallbehandlungsanlage ein. Da es sich hierbei um ein Schwerpunktobjekt handelt, wurden durch die Leitstelle der Feuerwehr Rostock umgehend die Einsätzkräfte der 3 Feuerwachen der Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Gehlsdorf alarmiert.

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwache 3 war nach 4 Minuten vor Ort. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle wurde festgestellt, dass bereits Mitarbeiter des Betreibers die ersten Löschmaßnahmen eingeleitet hatten und dass es sich um einen Ent-stehungsbrand ohne offenes Feuer handelte. In dieser Lagerbox befanden sich ca. 100 m3 Mischabfälle.

Mit Hilfe der Wärmebildkamera wurde der Müllhaufen durch die Feuerwehr untersucht. Da sich der Brand im Inneren des Müllberges befand, wurde dieser mit Hilfe von Radladern schrittweise abgetragen und am Ablageort durch die Kräfte der Feuerwehr abgelöscht. Zum Einsatz kamen zwei Strahlrohre. Der Großteil der alarmierten Einsatz-kräfte konnte aufgrund dieser Lage nach kurzer Zeit aus dem Einsatz entlassen werden.

Durch die rechtzeitige Branderkennung und Brandbekämpfung kam es zu keiner größeren Rauchentwicklung. Eine Warnung der Bevölkerung war aus diesem Grund nicht erforderlich. Im Einsatz befinden sich noch die Feuerwehrbeamte der Feuerwache 3 der Berufsfeuerwehr und die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gehlsdorf. Der Einsatz wird voraussichtlich noch bis ca. 10:00 Uhr dauern.

gez. BR Ralf Gesk

dh. Leitungsdienst

