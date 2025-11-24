Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrskontrolle endet mit U-Haft

Osnabrück (ots)

Am späten Samstagabend wollten Einsatzkräfte an einer Tankstelle an der Iburger Straße einen Autofahrer kontrollieren. Der Mann hatte seinen Wagen dort zuvor abgestellt und sich noch vor Beginn der Kontrolle entfernt. Kurz darauf kehrte er zu seinem Pkw zurück. Als die Polizisten ihn ansprachen ergriff er zu Fuß die Flucht. In der Straße Am Wulfekamp konnte der Mann schließlich hinter einem Bulli gestellt werden. In unmittelbarer Nähe fanden die Polizisten eine Tasche mit rund 170 Gramm Haschisch, einem Messer sowie Bargeld. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Mann bereits ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Im Zuge der weiteren Maßnahmen wurde ebenfalls bekannt, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und möglicherweise unter dem Einfluss von Cannabis stand. Die Ermittlungen dauern an. Der Haftbefehlt wurde vollstreckt und der Beschuldigte in Untersuchungshaft genommen.

