POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Handtaschenraub in der Schlagvorder Straße gesucht

Osnabrück (ots)

Am Sonntagnachmittag ist ein Fußgänger an der Schlagvorder Straße Ecke Goethering Opfer eines Handtaschenraubs geworden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 40-Jährige gegen 14.30 Uhr unvermittelt von einem bislang Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand am Hinterkopf verletzt. Anschließend trat der Täter gegen den Kopf des Fußgängers und nahm dessen Tasche an sich. Der Verletzte konnte dem Flüchtenden kurzzeitig folgen. Ein Komplize des Täters soll die Verfolgung daraufhin erschwert haben. Die Auseinandersetzung verlagerte sich teilweise in den Bereich der Einfahrt einer Tiefgarage an der Schlagvorder Straße (Hnr 20). In der entwendeten Tasche befanden sich Bargeld sowie persönliche Dokumente. Der 40-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die Polizei leitete unmittelbar Fahndungsmaßnahmen ein nahm Ermittlungen wegen Raubes sowie gefährlicher Körperverletzung auf.

Täterbeschreibung:

- etwa 30 Jahre alt - ca. 175cm groß - schwarze Jacke mit Kapuze - blaue Jeans - schwarze Schuhe

Nun wurde den Ermittlern bekannt, dass zum Tatzeitpunkt mehrere Passanten sowie Fahrzeuge im Kreuzungsbereich unterwegs waren. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-3203 zu melden.

