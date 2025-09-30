PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-F: 250930- 1006 Frankfurt- Griesheim: Ermittlungen zu vermeintlicher Vermisstensache

Frankfurt (ots)

(rü) Am gestrigen Montag (29.September 2025) ging die Polizei gegen 15:30 Uhr im Bereich der Waldschulstraße Hinweisen zu einem möglicherweise vermissten Kind nach.

Um weitere Informationen zu erlangen, wurden unter anderem Lautsprecherdurchsagen und Anwohnerbefragungen im näheren Umfeld durchgeführt. Hierbei konnte zeitnah aufgeklärt werden, dass sich das Kind wohlbehalten in der Obhut seiner Eltern befand. Die zu Beginn der Maßnahme erlangten Hinweise auf ein vermisstes Kind konnten ausgeräumt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



  • 30.09.2025 – 13:07

    POL-F: 250930- 1005 Frankfurt- Ginnheim: Bewaffneter Dealer festgenommen

    Frankfurt (ots) - (ma) In der Nacht von Montag (29. September 2025) auf Dienstag (30. September 2025) kontrollierten aufmerksame Polizisten einen Mietwagen und brachten so einiges zutage. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt eine Polizeistreife gegen 02:30 Uhr ein Fahrzeug im Bereich der Pfeiferstraße an und unterzog es einer Kontrolle. Hierbei fanden die Polizisten im ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 13:07

    POL-F: 250930- 1004 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Festnahme eines Crackhändlers

    Frankfurt (ots) - (ma) In den heutigen Morgenstunden (30. September 2025) nahmen Polizisten einen Crackhändler in der Düsseldorfer Straße fest. Zuvor wurde der Mann über die Videoschutzanlage beim Handel treiben beobachtet. Polizisten nahmen den Rauschgifthändler fest, welcher einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag und Crack mit sich führte. Die Beamten ...

    mehr
