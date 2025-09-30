Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250930- 1006 Frankfurt- Griesheim: Ermittlungen zu vermeintlicher Vermisstensache

Frankfurt (ots)

(rü) Am gestrigen Montag (29.September 2025) ging die Polizei gegen 15:30 Uhr im Bereich der Waldschulstraße Hinweisen zu einem möglicherweise vermissten Kind nach.

Um weitere Informationen zu erlangen, wurden unter anderem Lautsprecherdurchsagen und Anwohnerbefragungen im näheren Umfeld durchgeführt. Hierbei konnte zeitnah aufgeklärt werden, dass sich das Kind wohlbehalten in der Obhut seiner Eltern befand. Die zu Beginn der Maßnahme erlangten Hinweise auf ein vermisstes Kind konnten ausgeräumt werden.

