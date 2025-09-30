PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250930- 1004 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Festnahme eines Crackhändlers

Frankfurt (ots)

(ma) In den heutigen Morgenstunden (30. September 2025) nahmen Polizisten einen Crackhändler in der Düsseldorfer Straße fest. Zuvor wurde der Mann über die Videoschutzanlage beim Handel treiben beobachtet. Polizisten nahmen den Rauschgifthändler fest, welcher einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag und Crack mit sich führte.

Die Beamten verbrachten den Mann für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in die Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

