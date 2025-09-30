Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250930- 1005 Frankfurt- Ginnheim: Bewaffneter Dealer festgenommen

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Montag (29. September 2025) auf Dienstag (30. September 2025) kontrollierten aufmerksame Polizisten einen Mietwagen und brachten so einiges zutage.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt eine Polizeistreife gegen 02:30 Uhr ein Fahrzeug im Bereich der Pfeiferstraße an und unterzog es einer Kontrolle.

Hierbei fanden die Polizisten im hinteren Fußraumbereich Haschischplatten im vierstelligen Grammbereich. Des Weiteren lag eine Pfefferpistole griffbereit im Handschuhfach.

Eine anschließend durchgeführte Wohnungsdurchsuchung bei dem 24-Jährigen führte zu weiteren Sicherstellungen von mehreren abgepackten Tütchen mit Marihuana und diversem Verpackungsmaterial.

Der junge Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen und muss sich nun wegen des Verdachts des Rauschgifthandels verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell