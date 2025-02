Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Versuchter Einbruch in Geschäft.

Lippe (ots)

In der Langen Straße versuchten bislang Unbekannte zwischen Samstagabend und Montagabend (01. - 03.02.2025) vergeblich die Eingangstür eines Bekleidungsgeschäftes aufzuhebeln. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum versuchten Einbruch geben können, wenden sich bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

